Erste Schätzungen: Harley-Davidson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Harley-Davidson wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,072 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,930 USD je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 484,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 29,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 687,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,44 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,19 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at