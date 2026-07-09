Erste Schätzungen: Harley-Davidson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Harley-Davidson öffnet voraussichtlich am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,627 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Harley-Davidson 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Harley-Davidson mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,88 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,403 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,78 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,84 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,47 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at