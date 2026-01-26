Harmonic Drive Systems Aktie

WKN: 912928 / ISIN: JP3765150002

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Harmonic Drive Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Harmonic Drive Systems präsentiert in der voraussichtlich am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 5,30 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Harmonic Drive Systems ein EPS von 5,22 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,83 Milliarden JPY gegenüber 13,80 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,32 JPY, während im vorherigen Jahr noch 36,57 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 59,69 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 55,65 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

