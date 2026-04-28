Harmonic Drive Systems Aktie
WKN: 912928 / ISIN: JP3765150002
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Harmonic Drive Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Harmonic Drive Systems lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 23,95 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 40,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,91 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,68 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 36,57 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 58,34 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 55,65 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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