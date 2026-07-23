Harmonic Drive Systems Aktie
WKN: 912928 / ISIN: JP3765150002
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Harmonic Drive Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Harmonic Drive Systems präsentiert voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 10,60 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Harmonic Drive Systems einen Verlust von -0,400 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Harmonic Drive Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 16,80 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,48 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 63,76 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 16,99 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 72,02 Milliarden JPY, gegenüber 59,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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