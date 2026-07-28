Erste Schätzungen: Harmonic legt Quartalsergebnis vor

Harmonic gibt voraussichtlich am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,168 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Harmonic soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,642 USD, gegenüber -0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 490,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 360,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at