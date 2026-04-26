Erste Schätzungen: Harmonic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Harmonic lässt sich voraussichtlich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Harmonic die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,115 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 130,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 23,23 Prozent auf 102,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Harmonic noch 133,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,563 USD, gegenüber -0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 469,6 Millionen USD im Vergleich zu 360,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at