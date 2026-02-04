Erste Schätzungen: Harmonic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Harmonic stellt voraussichtlich am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,099 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 36,33 Prozent auf 141,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Harmonic noch 222,2 Millionen USD umgesetzt.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,431 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 555,0 Millionen USD, gegenüber 678,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at