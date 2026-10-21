Erste Schätzungen: Harmony Biosciences präsentiert Quartalsergebnisse

Harmony Biosciences wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

12 Analysten schätzen, dass Harmony Biosciences für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 274,0 Millionen USD – ein Plus von 14,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harmony Biosciences 239,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,95 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,71 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 868,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at