Harris Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Harris präsentiert Quartalsergebnisse
Harris äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
20 Analysten schätzen, dass Harris für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,78 Milliarden USD – ein Plus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harris 5,52 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,66 USD, gegenüber 7,87 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 21,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 21,33 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
