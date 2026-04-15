Erste Schätzungen: Harris veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Harris wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,52 USD je Aktie gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Harris soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,45 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 21,87 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at