Erste Schätzungen: Harsco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Harsco stellt voraussichtlich am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,227 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Harsco in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 550,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 559,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,710 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,600 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,24 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at