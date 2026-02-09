Harsco Aktie
WKN: 851271 / ISIN: US4158641070
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Harsco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Harsco stellt voraussichtlich am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,227 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Harsco in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 550,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 559,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,710 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,600 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,24 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,34 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harsco Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Harsco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Harsco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Harsco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Harsco Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Harsco Corp.
|16,30
|1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.