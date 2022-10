Erste Schätzungen: Hartford Financial Services Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hartford Financial Services Group wird voraussichtlich am 27.10.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorstellen.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,43 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,26 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,55 Milliarden USD gegenüber 5,69 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,35 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,18 USD, gegenüber 6,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 22,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,39 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at