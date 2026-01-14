Hartford Financial Services Group Aktie

WKN: 898521 / ISIN: US4165151048

Erste Schätzungen: Hartford Financial Services Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hartford Financial Services Group lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

22 Analysten schätzen, dass Hartford Financial Services Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,29 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hartford Financial Services Group einen Umsatz von 6,88 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,54 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 10,35 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 28,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 26,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hartford Financial Services Group Inc.

Analysen zu Hartford Financial Services Group Inc.

