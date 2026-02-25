Harvard Bioscience Aktie
WKN: 578107 / ISIN: US4169061052
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Harvard Bioscience informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Harvard Bioscience präsentiert voraussichtlich am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,035 USD aus. Im letzten Jahr hatte Harvard Bioscience einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 23,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,280 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 85,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 94,1 Millionen USD waren.
