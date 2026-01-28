Harvia Aktie
WKN DE: A2JF1C / ISIN: FI4000306873
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Harvia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Harvia präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,428 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Harvia 0,290 EUR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 55,4 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,0 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,30 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 200,6 Millionen EUR, gegenüber 175,2 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
