Harvia Aktie

WKN DE: A2JF1C / ISIN: FI4000306873

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Harvia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Harvia präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,428 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Harvia 0,290 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 55,4 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,30 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 200,6 Millionen EUR, gegenüber 175,2 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Harvia Plc Registered Shs 41,70 -0,71% Harvia Plc Registered Shs

