Harvia Aktie
WKN DE: A2JF1C / ISIN: FI4000306873
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Harvia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Harvia lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,443 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 EUR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 54,7 Millionen EUR gegenüber 52,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,72 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 217,6 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 198,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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