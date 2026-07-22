Erste Schätzungen: Harvia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Harvia wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,306 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.

Harvia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,41 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 224,6 Millionen EUR, gegenüber 198,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at