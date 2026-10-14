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WKN DE: A2JF1C / ISIN: FI4000306873

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Harvia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Harvia wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,474 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 EUR je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,93 Prozent auf 55,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,79 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 229,5 Millionen EUR, gegenüber 198,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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