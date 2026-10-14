Harvia Aktie
WKN DE: A2JF1C / ISIN: FI4000306873
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Harvia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Harvia wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,474 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 EUR je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,93 Prozent auf 55,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,79 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 229,5 Millionen EUR, gegenüber 198,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harvia Plc Registered Shs
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Harvia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Harvia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Harvia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Harvia legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Harvia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Harvia Plc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Harvia Plc Registered Shs
|44,75
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow legt im Freitagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.