Erste Schätzungen: Hasbro legt Quartalsergebnis vor

Hasbro wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,947 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hasbro in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,98 USD, gegenüber 2,75 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at