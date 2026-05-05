Erste Schätzungen: Hasbro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hasbro wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,13 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 USD je Aktie erzielt worden waren.

Hasbro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 964,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 887,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,80 USD, gegenüber -2,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at