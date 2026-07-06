Erste Schätzungen: Hasbro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hasbro präsentiert in der voraussichtlich am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -6,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hasbro in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD im Vergleich zu 980,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,300 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,99 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at