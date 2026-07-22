Haseko CorpShs Aktie
WKN: 860797 / ISIN: JP3768600003
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Haseko gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Haseko stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 55,13 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 18,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 46,34 JPY erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 305,11 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 257,01 JPY, gegenüber 204,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.376,26 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.273,14 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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