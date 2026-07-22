Erste Schätzungen: Haseko gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Haseko stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 55,13 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 18,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 46,34 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 305,11 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 257,01 JPY, gegenüber 204,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.376,26 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.273,14 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at