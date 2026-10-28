Haseko CorpShs Aktie
WKN: 860797 / ISIN: JP3768600003
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Haseko legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Haseko veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 60,95 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 41,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Haseko 42,98 JPY je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,79 Prozent auf 321,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Haseko noch 309,56 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 270,94 JPY im Vergleich zu 204,54 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1.375,69 Milliarden JPY, gegenüber 1.273,14 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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