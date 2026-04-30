Haseko CorpShs Aktie

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WKN: 860797 / ISIN: JP3768600003

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Haseko vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Haseko wird sich voraussichtlich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 82,19 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Haseko 58,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,26 Prozent auf 358,53 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 340,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 227,59 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 126,20 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.247,84 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 1.177,35 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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