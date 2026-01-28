Haseko CorpShs Aktie

Haseko CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860797 / ISIN: JP3768600003

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Haseko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Haseko stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 52,29 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Haseko ein EPS von -3,690 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 291,70 Milliarden JPY – ein Plus von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Haseko 277,99 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 226,44 JPY im Vergleich zu 126,20 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1.248,61 Milliarden JPY, gegenüber 1.177,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Haseko CorpShs 17,00 0,59% Haseko CorpShs

