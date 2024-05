Erste Schätzungen: Havila Kystruten AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Havila Kystruten AS Registered wird voraussichtlich am 30.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,174 NOK. Im Vorjahresquartal waren -2,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 293,7 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 579,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Havila Kystruten AS Registered einen Umsatz von 43,2 Millionen NOK eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,271 NOK je Aktie, gegenüber -2,180 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 216,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at