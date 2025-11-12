Erste Schätzungen: Havila Kystruten AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Havila Kystruten AS Registered wird voraussichtlich am 27.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,500 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Havila Kystruten AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,220 NOK in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 470,06 Prozent auf 552,5 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -32,000 NOK aus. Im Vorjahr waren -0,920 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,76 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 387,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at