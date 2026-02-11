Havila Kystruten AS Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Havila Kystruten AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Havila Kystruten AS Registered lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Havila Kystruten AS Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -4,651 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -8,000 NOK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 322,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 409,7 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96,9 Millionen NOK umgesetzt.
2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -37,945 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -46,000 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,88 Milliarden NOK, gegenüber 387,7 Millionen NOK im vorherigen Zeitraum, aus.
