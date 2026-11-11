Havila Kystruten AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41U71 / ISIN: NO0013696799

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11.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Havila Kystruten AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Havila Kystruten AS Registered wird voraussichtlich am 26.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Havila Kystruten AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -33,400 NOK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 173,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 619,4 Millionen NOK gegenüber 226,8 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -18,490 NOK, gegenüber -62,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 507,9 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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