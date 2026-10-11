Hawkins Aktie
WKN: 923728 / ISIN: US4202611095
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11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hawkins stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hawkins lädt voraussichtlich am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 302,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 280,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,91 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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