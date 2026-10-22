Haypp Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C9TC / ISIN: SE0016829469

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Haypp Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Haypp Group Registered präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,449 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Haypp Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,22 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 28,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 952,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,11 SEK, gegenüber 1,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,83 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,85 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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