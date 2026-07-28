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Haypp Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C9TC / ISIN: SE0016829469

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Haypp Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Haypp Group Registered wird sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,504 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Haypp Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,16 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 26,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 921,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,28 SEK je Aktie, gegenüber 1,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 4,78 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,85 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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