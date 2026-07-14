Hayward Holdings Aktie

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WKN DE: A2QRD8 / ISIN: US4212981009

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hayward gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hayward wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,247 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hayward einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent auf 311,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 299,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,857 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,680 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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