Erste Schätzungen: Hayward präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hayward stellt voraussichtlich am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,281 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,250 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 331,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 327,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,761 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,10 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at