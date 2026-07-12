Erste Schätzungen: HBT Financial präsentiert Quartalsergebnisse

HBT Financial lädt voraussichtlich am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,734 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HBT Financial 0,610 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 73,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 80,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,95 USD aus. Im Vorjahr waren 2,44 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 312,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 293,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at