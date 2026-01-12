HCA Holdings Aktie

HCA Holdings

WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HCA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HCA präsentiert voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,45 USD aus. Im letzten Jahr hatte HCA einen Gewinn von 5,63 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll HCA nach den Prognosen von 19 Analysten 19,67 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,29 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,68 USD, gegenüber 22,00 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 75,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 70,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

