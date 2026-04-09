Erste Schätzungen: HCA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HCA stellt voraussichtlich am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 7,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,45 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,32 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 30,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 28,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,60 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 75,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at