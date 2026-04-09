HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HCA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HCA stellt voraussichtlich am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 7,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,45 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,32 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 30,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 28,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,60 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 75,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HCA Holdings Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: HCA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.04.26
|S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.03.26
|S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HCA-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.03.26
|S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HCA von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.03.26
|Optimismus in New York: S&P 500 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags in Grün (finanzen.at)
|
12.03.26
|S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.03.26
|S&P 500-Wert HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu HCA Holdings Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HCA Holdings Inc.
|429,10
|-0,81%