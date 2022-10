Erste Schätzungen: HCI Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HCI Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -6,470 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HCI Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 141,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 99,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,890 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 533,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 407,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at