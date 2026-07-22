Erste Schätzungen: HCI Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HCI Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll HCI Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 247,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HCI Group 221,9 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,72 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 957,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 901,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at