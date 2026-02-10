Erste Schätzungen: HCI Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HCI Group lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,13 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2130,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll HCI Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 232,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 43,54 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,50 USD, gegenüber 8,89 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 886,8 Millionen USD im Vergleich zu 750,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

