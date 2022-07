Erste Schätzungen: HCI Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HCI Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,241 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

HCI Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,884 USD je Aktie, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 520,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 407,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at