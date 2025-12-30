HDB Financial Services Aktie

WKN DE: A41CJF / ISIN: INE756I01012

30.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: HDB Financial Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HDB Financial Services wird voraussichtlich am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,89 INR aus. Im letzten Jahr hatte HDB Financial Services einen Gewinn von 5,95 INR je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 29,72 Prozent auf 29,12 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 30,72 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 27,40 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 114,50 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 163,04 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

HDB Financial Services Ltd Registered Shs 144A Reg S 760,00 0,53% HDB Financial Services Ltd Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinehitlich
Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

