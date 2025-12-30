Erste Schätzungen: HDB Financial Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HDB Financial Services wird voraussichtlich am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,89 INR aus. Im letzten Jahr hatte HDB Financial Services einen Gewinn von 5,95 INR je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 29,72 Prozent auf 29,12 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 30,72 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 27,40 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 114,50 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 163,04 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

