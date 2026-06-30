HDB Financial Services Aktie

HDB Financial Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CJF / ISIN: INE756I01012

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HDB Financial Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HDB Financial Services wird voraussichtlich am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 9,44 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HDB Financial Services ein EPS von 7,13 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 29,72 Prozent auf 31,38 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 37,94 INR, gegenüber 30,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 130,07 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 184,27 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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