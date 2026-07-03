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03.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HDFC Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HDFC Bank stellt voraussichtlich am 18.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,390 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HDFC Bank ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll HDFC Bank nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 4,99 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 67,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,55 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,25 Milliarden USD, gegenüber 56,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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