Erste Schätzungen: HDFC Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HDFC Bank stellt voraussichtlich am 17.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,393 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HDFC Bank 0,410 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll HDFC Bank 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,24 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 60,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HDFC Bank 13,29 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 43 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,92 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 56,14 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at