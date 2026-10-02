HDFC Bank Aktie
WKN DE: A2PR0R / ISIN: INE040A01034
|
02.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HDFC Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HDFC Bank veröffentlicht voraussichtlich am 17.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 12,24 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HDFC Bank 12,78 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HDFC Bank in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 480,35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 1.185,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 43 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 53,09 INR, während im vorherigen Jahr noch 49,50 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.003,48 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5.028,33 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HDFC Bank Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: HDFC Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.07.26
|Ausblick: HDFC Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.07.26
|Erste Schätzungen: HDFC Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
17.04.26
|Ausblick: HDFC Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HDFC Bank Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|HDFC Bank Ltd Registered Shs
|719,35
|1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.