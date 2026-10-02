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02.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HDFC Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HDFC Bank veröffentlicht voraussichtlich am 17.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 12,24 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HDFC Bank 12,78 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HDFC Bank in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 480,35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 1.185,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 43 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 53,09 INR, während im vorherigen Jahr noch 49,50 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.003,48 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5.028,33 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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