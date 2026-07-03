03.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HDFC Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HDFC Bank wird voraussichtlich am 18.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass HDFC Bank für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 12,09 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,62 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll HDFC Bank mit einem Umsatz von insgesamt 470,71 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.330,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 64,62 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 41 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 54,22 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 49,50 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich auf 2.082,50 Milliarden INR, gegenüber 4.954,63 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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