HDFC Bank Aktie

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WKN: 694482 / ISIN: US40415F1012

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03.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HDFC Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HDFC Bank lässt sich voraussichtlich am 18.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HDFC Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,07 Milliarden USD gegenüber 13,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 63,48 Prozent.

40 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,59 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 21,02 Milliarden USD, gegenüber 56,14 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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