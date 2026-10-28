HEALIOS K.K. Aktie
WKN DE: A14U80 / ISIN: JP3835100003
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HEALIOS KK präsentiert Quartalsergebnisse
HEALIOS KK lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HEALIOS KK die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass HEALIOS KK für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -11,313 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 33,3 Millionen JPY aus – das entspräche einem Plus von 75,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen JPY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -33,926 JPY, gegenüber -20,590 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 545,7 Millionen JPY, nachdem im Vorjahr 104,0 Millionen JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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